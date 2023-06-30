Москва, 30 июня, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Посольство России в Варшаве будет выяснять все обстоятельств задержания российского хоккеиста. Об этом 30 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Алексей Витвицкий/РИА Новости Табличка на здании посольства России в Варшаве

«Я уверен, что посольство это всё будет сейчас выяснять, какие-то подробности мы получим», — сказал он.

Представитель Кремля уточнил, что в данный момент из-за «оголтелой русофобской позиции польских властей» российскому диппредставительству в Варшаве крайне тяжело работать.

Как сообщало ИА Регнум, ранее генеральный прокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зёбро написал, что Агентство внутренней безопасности страны арестовало хоккеиста из России по обвинению в шпионаже. По его словам, это уже 14-й задержанный в Польше по делу «о шпионской сети» россиянин.

Пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин 28 марта заявил, что в республике задержали трёх человек, которых заподозрили в работе на российские спецслужбы. Задержанным предъявили обвинения в шпионаже и участии в организованной преступной группе.

Накануне, 27 марта, спецслужбы республики задержали иностранца и также обвинили его в шпионаже в пользу России. Прокуратура Гданьска указала, что задержанный дал признательные показания.

Также в середине марта глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил о задержании польскими спецслужбами девяти иностранцев, обвиняемых в шпионаже в пользу России. Позднее выяснилось, что в числе задержанных в Польше лиц оказались граждане Украины и Белоруссии, россиян среди них не оказалось.