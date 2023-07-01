Москва, 1 июля, 2023, 10:47 — ИА Регнум. Летом 2023 года в России в рамках реализации проекта «Гений места» стартует конкурс «Гений — это ты!», 100 победителей которого смогут бесплатно обучиться по одному из четырёх направлений: менеджмент проектов в сфере культуры, маркетинг в социальных сетях, дизайн сайтов, основы программирования на Python.

Министерство культуры Калужской области Перемышльская модельная центральная районная библиотека (Калужская область) стала комфортным, эстетическим пространством

Конкурс проводится при поддержке федерального проекта «Придумано в России» и позволяет не только получить новые востребованные навыки, но и реализовать собственные идеи в сфере креативных индустрий.

Принять участие могут те, кто имеет возможность регулярно посещать свою творческую лабораторию во время обучения. Такие лаборатории созданы в новейших модельных библиотеках, появившихся благодаря нацпроекту «Культура».

Модельные библиотеки представляют собой современные арт-пространства, где можно не только взять книгу для чтения, но создать свой проект, научиться новому на мастер-классах, встретиться с друзьями и приятно провести время. Сегодня по всей стране работает 863 модельных библиотеки, а концу 2024 года их будет уже не менее тысячи.

Проект «Гений места», который реализуется как раз на базе таких библиотек, направлен на развитие творческих навыков россиян. Он стартовал в 2021 году и уже охватывает почти 300 различных библиотечных учреждений в 74 регионах.

Одной из особенностей проекта является то, что участники с помощью ресурсов библиотек изучают уникальное наследие своего региона, а затем, освоив современные коммуникационные инструменты, создают новый продукт с учётом местной идентичности.

Ожидается, что это проект поможет повысить медийный капитал регионов, позволит им интегрироваться в глобальные информационные процессы и сформировать свой бренд. Для российской экономики это — возможность использовать огромный потенциал творческих людей, которые живут в разных уголках страны.

Как рассказал ИА Регнум генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда, одна из главных целей проекта — в три раза увеличить долю креативных индустрий в российском ВВП.

«Это значит, что возникнет огромное количество рабочих мест, многие из которых могут быть дистанционными. У нас появится возможность использовать огромный потенциал творческих людей, которые живут в абсолютно разных регионах страны, и это очень большой элемент социальной справедливости», — подчеркнул Дуда.

По его словам, вторая задача заключается в том, чтобы дать возможность по-новому зазвучать той самой местной идентичности, локальной истории, которой так богата Россия.

Так, в прошлом году по итогам конкурса «Гений — это ты!» 100 победителей из числа посетителей и сотрудников библиотек в возрасте от 14 лет и старше представили собственные проекты, направленные на развитие локальных брендов и продвижение идентичности территорий.

К примеру, Анастасия Иванова из Рязани благодаря конкурсу запустила проект «БУлавка: мастерская переработки тканей», суть которого предполагает экологически чистое производство эксклюзивной одежды и аксессуаров из вторичного сырья.

Сейчас ее продукция представлена в магазине локальных брендов. В перспективе молодая швея намерена выйти на торговые онлайн-площадки, магазины Москвы и российский рынок в целом.

В свою очередь Ангелина Хаерова из Оренбургской области реализует проект «Медовая станица» по производству и продаже экологически чистого меда.

«Мёд поможет вылечить желудок, бессонницу, продлить жизнь и покорить мир», — уверена девушка.

Ей уже удалось успешно выйти на рынок своего региона. В планах — федеральный уровень.

Всё это стало возможно благодаря модернизации и появлению модельных библиотек. По мнению Вадима Дуды, именно такие современные арт-пространства, в которые превратились библиотеки, имеют наибольший потенциал стать для россиян точкой входа в творческие индустрии и помочь развитию креативной экономики.

В предисловии к методическому пособию по созданию и развитию творческих лабораторий, выпущенному совместно с Высшей школой экономики и Фондом городских инициатив в 2023 году, Дуда подчеркнул, что проект «Гений места» отводит библиотекам важнейшую роль по взращиванию новых гениев из своих читателей и посетителей.

«Где-то при помощи нужной книги или полезного интернет-ресурса. Где-то — благодаря открытым площадкам, готовности услышать и развить творческую инициативу читателя с помощью личной экспертизы или привлечения партнеров библиотеки к проекту», — пояснил Дуда.

Важно, что творческие лаборатории появляются не только в крупных городах с большим выбором площадок для самореализации, но и создаются в небольших населенных пунктах, моногородах, селах, практически не включенных на данный момент в креативные индустрии.

Так, в Красноярском крае участники проекта «Гений места» на базе Ачинской библиотеки создали радующую теперь всех горожан фотовыставку «Город через объектив».

Министерство культуры Красноярского края Проект «Ачинск в кадре» реализуется в рамках проекта «Гений места»

В экспозицию вошли лучшие работы десяти участников проекта. Под руководством волонтёра проекта Натальи Князевой они в течение полугода осваивали различные жанры и приёмы мобильной съёмки, обработки фотографий, посвящали немало времени практическим занятиям.

«Процесс воплощения в жизнь этого интересного проекта позволил ребятам <…> продемонстрировать свои творческие способности и выразить свой особый взгляд на наш замечательный город», — отметила куратор и идейный вдохновитель проекта, директор Ачинской Центральной городской библиотечной системы Наталья Рослякова.

Министерство культуры Красноярского края Жители Ачинска

В Калужской области одним из мест притяжения творческих людей стала Перемышльская модельная центральная районная библиотека. Для имеющих хобби и увлечения творческих людей, которые хотят заявить о себе, в библиотеке создан и постоянно обновляется книжный фонд по креативным индустриям.

«Библиотека изменилась, стала современным культурным центром, но не утратила своей уникальности. Здесь всегда рады читателям, а библиотекари, как и прежде, найдут нужную книгу, подскажут, что почитать, и ответят на любой вопрос», — рассказала директор библиотеки Людмила Гельвих.

Министерство культуры Калужской области Перемышльская модельная центральная районная библиотека (Калужская область)

Прием заявок на конкурс «Гений — это ты!» открыт до 10 июля. В Российской государственной библиотеке, где расположен проектный офис «Гений места», от потенциальных участников ждут заявку с видеопрезентацией и мотивационное письмо.

Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Культура» помимо прочего предусматривает реконструкцию и капитальный ремонт 989 детских школ искусств и переоснащение не менее 1070 муниципальных библиотек по модельному стандарту, а также реконструкцию 73 детских театров и ТЮЗов.