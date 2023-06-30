Москва, 30 июня, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Заморозка конфликта на Украине позволит свободно накачивать её оружием, чего и добиваются страны Запада. Об этом 30 июня заявил на брифинге глава МИД России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Моя оценка заключается в том, что они пытаются как-то временно заморозить конфликт, добиться какого-то прекращения огня и выиграть время, чтобы вновь накачать Украину в военном плане, создать новую военную инфраструктуру, передать ей новые смертоносные дальнобойные вооружения», — сказал министр.

Он сообщил, что такие прогнозы также делают американские политологи. Лавров отметил, что у России в случае заморозки конфликта тоже будет передышка, но на Украину в это время будет работать весь Запад.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поддержит замораживание конфликта ни на каких условиях. Он собирается добиваться, чтобы Россия оставила все регионы, которые киевские власти считают украинскими.

Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с ИА Регнум заявил, что ЕС будет подталкивать Киев к заморозке конфликта. По его мнению, планируется оказывать финансовое давление: чем менее агрессивно будет вести себя Украина, тем больше средств из европейских фондов она сможет получить.

По мнению члена Совета Федерации Андрея Климова, вопрос, подталкивать Украину к миру или заморозке конфликта, будет решаться не в Европе, а в США.

В свою очередь, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что единственный путь к завершению конфликта с Россией — это максимальное усиление военного потенциала Киева, а также «экономической и политической изоляции» Москвы. Следствием этого, по его мнению, должно стать возвращение территорий Украине.

В Москве неоднократно подчёркивали, что для неё невозможен отказ от поставленных целей специальной военной операции на Украине. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, СВО будет продолжаться до тех пор, пока Киев отрицает саму возможность переговоров. Для этого, по его словам, нужны политическая воля, готовность обсуждать те требования России, которые хорошо известны.