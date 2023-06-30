Москва, 30 июня, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 июня прокомментировал законопроект о запрете операций по смене пола в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Если я не ошибаюсь, там всё же есть оговорка по теме медицинских показаний, случаев, при которых операция необходима по медицинским показаниям. В остальном, я пока не готов говорить о какой-то позиции, сейчас происходит экспертное обсуждение в парламенте», — сказал представитель Кремля.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете операций по смене пола, запрещающий медработникам проводить соответствующие операции за исключением случаев лечения врождённых физиологических аномалий формирования пола.

Законопроект также исключает государственную регистрацию смены пола без операций. Авторами проекта выступили около 400 депутатов от всех фракций во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Также глава Минюста Константин Чуйченко заявил, что ведомство намерено отменить возможность смены пола в паспорте гражданина России и других документах.