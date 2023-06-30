Лавров назвал ненужным прежний объём дипломатических контактов с Западом

Москва, 30 июня, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Сейчас нет смысла в объёме контактов с Западом на уровне, что был до конфликта на Украине, заявил 30 июня на брифинге министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Александр Вильф/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Я сейчас даже, если честно, не вижу нужды в таком же объёме дипломатических контактов, какой существовал в нормальное время, до того, как Запад объявил нам войну руками украинского нацистского режима», — сказал Лавров.

Лавров заявил, что Запад продвигает идею переговоров без участия России на основе так называемой «формулы мира» украинского президента Владимира Зеленского. Фактически они добиваются, чтобы Украина получила передышку.

Как сообщало ИА Регнум, Лавров 28 июня, комментируя планы Запада провести в июле переговоры по Украине без участия Москвы, рассказал, что участникам этих дискуссий предлагается положить в основу договорённостей «формулу Зеленского», требующую капитуляции России.

Глава МИД сообщил, что страны Глобального Юга заманивают на эти переговоры, чтобы путём манипуляций убедить их принять этот вариант решения по Украине. Им предлагают подписать часть «формулы Зеленского», чтобы потом объявить о поддержке азиатскими, африканскими и южноамериканскими странами всей формулы в целом.