Москва, 30 июня, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 30 июня, что получающий финансирование из США Константинопольский патриарх Варфоломей делает всё, чтобы развалить православие.

Zuma\TASS Патриарх Константинопольский Варфоломей I

«Патриарх Константинопольский — в теснейшем контакте с Соединёнными Штатами, которые его финансируют. Он делает всё, чтобы развалить мировое православие. Это же очевидная вещь, американцы её даже не скрывают», — заявил он на онлайн-брифинге.

Глава МИД добавил, что патриарх не направлял никаких обращений и предложений по поводу судьбы православных на Украине.

«Я не помню от всемирного православия, каковым считается почему-то Стамбульский патриарх, каких-либо предложений о каком-то содействии, о каком-то контакте, выяснении фактов для обмена мнениями», — подытожил Лавров.

Ранее стало известно, что управление Киево-Печёрской лаврой собираются передать патриарху Варфоломею. Как рассказал украинский бизнесмен Вадим Новинский, представители патриарха уже предлагали передать ему обитель в 2022 году, но сейчас тема снова стала актуальна. Новинский отметил, что верующие не могут выйти на защиту лавры, потому что на них давит украинское правительство — в стране начали выдавать повестки священникам и наиболее активным мирянам.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года Киев начал процесс изгнания монахов канонической Украинской православной церкви из Киево-Печёрской лавры после отказа им в продлении аренды. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи, которые перейдут в раскольническую ПЦУ, смогут остаться в монастырях.

В РПЦ действия Киева назвали репрессиями против УПЦ, в МИД призвали международные организации повлиять на Украину. 13 марта на территорию лавры прибыла комиссия для проведения ревизии. Долгое время продолжались стычки прихожан и священнослужителей с представителями киевского режима и провокаторами. В итоге администрация музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» ввела на её территории специальный пропускной режим на период работы комиссии, и 1 мая она прибыла на территорию лавры, чтобы описать имущество.

Позднее стало известно о плане киевских властей по вывозу святынь из Киево-Печерской лавры. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что это пример преступного курса президента Украины Владимира Зеленского. Дипломат отметила, что гонения Киева в отношении канонической Украинской православной церкви — одна из регулярных тем бесед с руководством Секретариата ЮНЕСКО, по итогам которых организация заверила, что не будет принимать участия в перемещении православных святынь Украины.