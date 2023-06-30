Москва, 30 июня, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Россия собирается добиваться правды в вопросе положения прав детей на Украине, используя в качестве основы для этого собственное расследование. Об этом 30 июня заявил на брифинге министр иностранных дел Сергей Лавров.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Я не вижу здесь каких-либо иных путей, кроме как добиваться истины, добиваться правды, и мы это будем делать на основе своего объективного расследования, которое не будет подвержено влиянию каких-либо заинтересованных сторон, особенно из числа тех, кто спонсирует киевский режим», — сказал он.

Министр также подчеркнул, что Москву беспокоит судьба украинских детей, и добавил, что имена и координаты всех, кого вывезли из зоны конфликта в Россию, известны.

«Если у этих детей есть родители или родственники прямые, они имею полное право этих детей забрать», — заявил он.

Лавров добавил, что несколько десятков украинских детей уже вернулись к своим родственникам.

27 июня офис спецпредставителя генсека ООН выпустил доклад о нарушении прав детей в зоне спецоперации. Его авторы в числе прочего указали, что украинские военные пользуются больницами и школами в военных целях, а также заставляют детей вести разведку. ООН призвала ВСУ перестать это делать, однако не включила украинских военных в число нарушителей прав детей.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле решительно отвергают выводы доклада офиса спецпредставителя генсека ООН, в которых российских военных обвинили в нарушении прав детей в зоне спецоперации. Он подчеркнул, что российские военные, рискуя жизнью, неоднократно вывозили детей из-под обстрелов ВСУ.

Президент Владимир Путин 17 июня рассказал, что российские военные вывозили украинских детей из зоны спецоперации для спасения их жизни. Глава государства опроверг распространяемые Киевом обвинения в похищении детей, так как Москва никогда не препятствовали воссоединению семей в случае нахождения у них родственников на Украине.

До этого уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что в Киеве говорят, что составили списки «похищенных» детей, однако официально не направляли Москве запросов об их возвращении. В свою очередь Россия направила в Международный комитет Красного Креста данные о детях, вывезенных из зоны СВО, чтобы их могли найти родители или другие родственники.