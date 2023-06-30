Москва, 30 июня, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Полиция Москвы проводит проверку по заявлению москвички, которая рассказала правоохранителям, что случайно выкинула пистолет, когда вывозила мусор с дачи. Об этом ИА Регнум сообщил источник. Полиции предстоит найти оружие.

Владимир Астапкович/РИА Новости

17 июня в полицию обратились 45-летняя жительница Москвы. Женщина рассказала, что у неё был травматический пистолет. В середине мая она положила его в коробку и отправилась на дачу в Московской области. Женщина наводила в летнем домике порядок, вывозила оттуда мусор. Она рассказала полиции, что слишком увлеклась этим занятием и не заметила как вместе со старыми вещами выбросила и коробку, в которой находился пистолет.

«45-летняя жительница Москвы обратилась с заявлением о том, что случайно выбросила травматический пистолет Хорхе калибром 9 мм вместе с бытовым мусором. В настоящий момент по данному факту проводится проверка и разыскивается утраченное оружие», — рассказал собеседник агентства.

По словам собеседника, женщина была обеспокоена тем, что оружие может попасть не в те руки, а она косвенно окажется причастной к какому-нибудь преступлению. На данный момент правоохранители обзванивают мусоросортировочные комплексы, чтобы найти пропавшее оружие.