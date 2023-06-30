Стерлитамак, Башкирия, 30 июня, 2023, 11:30 — ИА Регнум. В Башкирии двое мальчиков пострадали от нападения пчелиного роя. Врачи детской больницы Стерлитамака, куда доставили детей, удалили с открытых частей тела детей 465 жал. Об этом сообщили в медучреждении.

Иван Шилов ИА REGNUM

В больнице уточнили, что инцидент произошёл 26 июня в селе Ахмерово Ишимбайского района Башкирии. Рой домашних пчёл напал на двух братьев, когда они отправились на поляну в лесу без сопровождения родителей. Дети получили многочисленные укусы.

«Восьмилетний младший брат сумел сбежать и добраться до своего дома, где сообщил о том, что его старший брат остался в лесу и не может самостоятельно выбраться. Отец и дядя отправились на поляну, разогнали пчел, освободили ребёнка», ― говорится в сообщении детской больницы в соцсети «ВКонтакте».

Первую помощь пострадавшим оказали в деревенском медпункте, затем детей на машине скорой помощи отправили в отделение реанимации детской больницы Стерлитамака.

«В реанимации было удалено около 465 жал с открытых частей тела ― конечностей, кистей, стоп, лица, ушей и волосистой части головы», ― рассказали в больнице.

Сейчас дети остаются под наблюдением врачей и продолжают лечение, их состояние улучшается.

Как сообщало ИА Регнум, в середине мая в американском городе Лос-Анджелесе два человека, в том числе сотрудник полиции, серьёзно пострадали в результате нападения сотен пчёл, заполонивших район Энсино. Предполагается, что жалящие насекомые могли вырваться из какого-нибудь улья, когда их потревожили при ремонте, который проводился в одном из жилых частных домов.

В Никарагуа шесть человек погибли в результате атаки пчёл-убийц после дорожно-транспортного происшествия. Трагедия произошла после того, как автобус, в котором находились 60 пассажиров, съехал с дороги на кофейную плантацию, где в ульях содержались африканские пчёлы. Пострадавших, среди которых четырёхлетний ребёнок и беременная женщина, доставили в больницу.