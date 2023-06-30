Москва, 30 июня, 2023, 11:29 — ИА Регнум. Россия никому не должна ничего объяснять по поводу недавней попытки вооружённого мятежа. Об этом 30 июня заявил на брифинге министр иностранных дел Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Знаете, мы никому ничего не обязаны объяснять, давать какие-то заверения, мы действуем транспарентно, на эту тему высказывался президент [России Владимир Путин]», — сказал он.

Глава МИД отметил, что по этому поводу уже высказались все российские политические силы, и добавил, что Москву не волнуют обеспокоенности Запада по этому вопросу.

«Россия всегда из любых передряг, а это громче, чем передрягой, трудно назвать, выходила более крепкой, более сильной», — пояснил Лавров.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3816614" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Лавров назвал попытку мятежа Пригожина передрягой

Как сообщало ИА Регнум, 29 июня глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отказался подписывать контракт с Минобороны, после чего ему сообщили, что эта структура не будет участвовать в СВО. Он пояснил, что после этого ЧВК осталась бы без финансирования, и затем произошла попытка мятежа.

В ночь на 24 июня ЧВК «Вагнер» во главе с Пригожиным попыталась осуществить вооружённый мятеж. Бойцы компании на тяжёлой технике прибыли в Ростов-на-Дону, а затем часть из них колонной направилась в сторону Москвы.

После этого президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским лидером переговорил с Пригожиным, и добился мирного разрешения ситуации. Колонна «Вагнера» остановилась, а другие бойцы ЧВК покинули Ростов-на-Дону. Им предложили подписать контракт с Минобороны, вернуться к своим семьям или уйти на территорию Белоруссии.