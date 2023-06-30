Заинский район, Татарстан, 30 июня, 2023, 11:29 — ИА Регнум. Взрыв прогремел на территории нефтегазодобывающего управления в селе Старое Маврино Заинского района Татарстана, сообщил 30 июня Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM

Взрыв прогремел во время работ по очистке резервуара на территории предприятия «Елховнефть». После этого вспыхнул пожар.

«В результате пожара погибли два человека», — сообщил канал.

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