Взрыв прогремел на нефтегазодобывающем предприятии в Татарстане
Два человека погибли при взрыве на нефтегазодобывающем предприятии в Татарстане
Заинский район, Татарстан, 30 июня, 2023, 11:29 — ИА Регнум. Взрыв прогремел на территории нефтегазодобывающего управления в селе Старое Маврино Заинского района Татарстана, сообщил 30 июня Telegram-канал «112».
Иван Шилов ИА REGNUM
Взрыв прогремел во время работ по очистке резервуара на территории предприятия «Елховнефть». После этого вспыхнул пожар.
«В результате пожара погибли два человека», — сообщил канал.
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