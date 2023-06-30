Москва, 30 июня, 2023, 11:26 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть серьёзнейшие сомнения относительно адекватности многих западных лидеров.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Министр подчеркнул, что если кто-то на Западе вообразил, что в России ситуация нестабильна, то это «их проблемы». Так он прокомментировал тиражируемые на Западе домыслы о том, что Россия якобы скатывается к «смуте».

«У нас у самих серьёзнейшие сомнения в адекватности многих западных руководителей, которые публично официально говорят: «Да, мы как члены правительства понимаем, что наши избиратели страдают, но мы обязаны делать это ради украинской победы над Россией». Разве это адекватно? Разве это отражает национальные интересы? За наши национальные интересы, спасибо, что вы беспокоитесь, но не стоит этого делать. Россия всегда из любых передряг, а это громче, чем передрягой, назвать нельзя, выходила более сильной», — указал он.

Лавров отметил, что даже многие западные аналитики уже признали, что Россию не пошатнула ситуация с попыткой мятежа.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3816612" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Лавров выразил сомнения в адекватности многих западных лидеров

Как сообщало ИА Регнум, попытку вооружённого мятежа ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным предприняла 24 июня. Президент России Владимир Путин призвал участников сложить оружие и пообещал разрешить им выбрать дальнейшую судьбу: уйти в Белоруссию, подписать контракт с МО или вернуться к семьям на «гражданку». Путин отметил, что «вагнеровцы» не раз доказывали свой патриотизм, отстаивая интересы Родины, и их использовали в этот раз в тёмную, по сути, обманув. Позднее Путин отметил, что в прекращении мятежа решающую роль сыграла консолидация российского общества.