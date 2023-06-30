Москва, 30 июня, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Прежде чем разрешать российским мобильным операторам каждый год повышать тарифы на 5% выше инфляции, правительство РФ должно как следует всё посчитать и выяснить, не пытаются ли сотовые компании просто сохранить привычно высокий уровень прибыли. Об этом корреспонденту ИА Регнум 30 июня заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов («Единая Россия»), комментируя информацию издания «Коммерсантъ» о том, что российские власти могут разрешить мобильным операторам каждый год увеличивать тарифы на 5% выше инфляции.

Алексей Филиппов/РИА Новости

По словам парламентария, с одной стороны, операторов можно понять, поскольку в настоящее время перед ними стоит нетривиальная задача: чтобы качество связи не падало, они должны модернизировать оборудование, которое непросто закупить в условиях санкций. Если же это и удаётся сделать, то оно с учётом новых механизмов приобретения и транспортировки оказывается намного дороже, чем прежде.

Однако, во-первых, здесь возникает вопрос о подушке безопасности, которую мобильные операторы должны были подготовить в прежние годы. Во-вторых, следует понять, не пытаются ли предприниматели просто сохранить привычный для них уровень прибыли. В таком случае, как полагает Кирьянов, акционеры таких компаний должны умерить аппетиты и сдержать жажду наживы.

«Так что вопрос требует тщательного обсчёта и серьезных финансовых доводов, — сказал Кирьянов. — Если у нас действительно начнутся проблемы со связью, потому что не хватает денег при старых тарифах, — это одно. Если проблемы начнутся у акционеров компании, потому что они недополучают привычную для них большую прибыль, — это совсем другое. И во втором случае с предложениями сотовых операторов я едва ли смогу согласиться».

Депутат подчеркнул, что закупать оборудование для модернизации по высоким ценам за счёт потребителя — это не стратегический подход.

В свою очередь, Денис Перепелица, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова, заметил, что доходы российского общества не растут теми же темпами, которыми дорожают товары и услуги, поэтому вполне закономерно предположить, что общество совершенно не готово к такому росту тарифов. И более того, увеличение тарифов может привести к снижению чистой прибыли операторов из-за сокращения объёма потребляемых услуг. Таким образом, необходим компромисс в отношении роста тарифов мобильных операторов в пределах официальной инфляции.

Проявить осторожность призвала и Мери Валишвили, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова. Она напомнила, что, по данным Росстата, расходы на услуги связи составляют около 4% в структуре потребительских расходов. Для сравнения расходы на медицинские услуги и лекарства составляют 4%, а на приобретение одежды и обуви — 7%. Учитывая снижение реальных располагаемых доходов граждан России за последний год, повышение тарифов на инфляцию +5% может стать критичным для многих домохозяйств. Как следствие, услуги связи могут оказаться недоступны для граждан с невысоким доходом.

Ранее появилась информация о том, что российские мобильные операторы ратуют за ежегодное повышение тарифов на 5% выше инфляции, обосновывая это необходимостью модернизации сетей, обновления инфраструктуры и внедрения новых технологий.

До этого ИА Регнум уже сообщало о том, что мобильные операторы будут вынуждены повысить стоимость тарифов. Так, по мнению профессора базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслава Чеглова, российские операторы не станут привлекать иностранных инвесторов, а постараются «держать маржинальность», развиваясь за счёт имеющихся клиентов.

Также есть прогнозы о том, что средний рост тарифов на мобильную связь к концу 2023 года вряд ли превысит 10%. Это будет обусловлено инфляцией, которая затронула все расходные статьи операторов.