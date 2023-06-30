Москва, 30 июня, 2023, 11:19 — ИА Регнум. Газпром на годовом общем собрании акционеров принял решение не выплачивать дивиденды по результатам деятельности в 2022 году, сообщили 30 июня в пресс-службе ведомства.

Александр Демьянчук/ТАСС Газпром

«Собрание приняло решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам деятельности ПАО «Газпром» в 2022 году», — сообщили в пресс-службе.

В компании пояснили, что направили 1,2 трлн рублей на выплату промежуточных дивидендов за I полугодие 2022 года. Этот объём концерн назвал рекордным в истории компании и российского фондового рынка.

Собрание акционеров прошло в форме заочного голосования: владельцы акций утвердили годовой отчёт и годовую финансовую отчётность за прошлый год.

Как сообщало ИА Регнум, 16 марта Газпром в отчёте проинформировал, что по итогам 2022 года его чистая прибыль (по стандартам бухгалтерского учёта) составила 747,246 млрд рублей. По сравнению с 2021 годом показатель сократился на 72,2%.

Выручка компании выросла на 24,9% — до 7,979 трлн рублей. При этом увеличилась на 73,5% и себестоимость продаж, составив 4,769 трлн рублей.

2 января 2023 г. глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что по итогам 2022 года объём добычи компании составит 412,6 млрд кубических метров газа: 243,1 млрд кубометров компания поставила российским потребителям, 100,9 млрд — странам дальнего зарубежья.

Он сказал о принципиально новом уровне объёма поставок газа в Китай, на который вышел Газпром. В дальнее зарубежье в 2022 году поставки газа при этом сократились.