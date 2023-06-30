Мелитополь, 30 июня, 2023, 10:52 — ИА Регнум. Украинские военные продолжают вести обстрелы гражданской инфраструктуры на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом 30 июня сообщили в экстренных службах региона.

Karl-Josef Hildenbrand/Global Look Press ВСУ

29 июня ВСУ выпустили в общей сложности 57 снарядов по Корсунке, Казачьим Лагерям, Крынке, Голой Пристани, Алёшкам, Кардашинке и Песчановке.

В ночь на 30 июня украинские войска продолжили обстрелы и выпустили 27 снарядов по Новой Каховке, Каховке, Пролетарке и Песчановке.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал, что ВСУ попытались нанести удар по Бердянску в Запорожской области с применением британских ракет Storm Shadow. Он уточнил, что российские средства ПВО успешно сбили все ракеты, запущенные украинской армией.

Накануне Рогов сообщил, что украинские войска утром 29 июня подвергли обстрелу село Заря в Куйбышевском районе Запорожской области. Глава движения уточнил, что из-за этого в одном из жилых домов вспыхнул пожар.