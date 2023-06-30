Бурейский район, Амурская область, 30 июня, 2023, 10:41 — ИА Регнум. До 18 выросло число госпитализированных с отравлением из оздоровительного лагеря «Белые горы» в Бурейском районе, сообщил 30 июня сайт правительства Амурской области.

Светлана Шевченко/РИА Новости Машина скорой помощи

Состояние пациентов врачи оценили как удовлетворительное. Их осмотрели врачи инфекционной больницы Амурской области и педиатр Райчихинской больницы.

По данным правительства региона, семерых детей из лагеря доставили в больницу 29 июня.

«Сегодня на восемь часов утра в больницах находится 18 человек, из них один взрослый», — сообщили в правительстве.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июня прокуратура Бурейского района объявила о начале проверки в детском лагере «Белые горы» из-за массового отравления. Сообщалось, что 70 детей обратились к медикам с жалобами на рвоту и боль в животе.

В тот же день Роспотребнадзор сообщил, что причиной вспышки заболеваемости в лагере стал норовирус. Источником заболевания оказались трое сотрудников пищеблока, скрывших, что сами заболели.

Ведомство сообщило о десятерых госпитализированных детях. Проверка выявила на пищеблоке многочисленные нарушения санитарных правил. Деятельность лагеря приостановили.