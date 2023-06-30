Красноярск, 30 июня, 2023, 10:50 — ИА Регнум. Местонахождение трёх из четырёх пропавших накануне на юге Красноярского края девочек-подростков установлено. Об этом 30 июня сообщил пресс-служба регионального МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Местонахождение троих девочек, пропавших в Шарыпово, установлено», — говорится в сообщении.

Сейчас нашедшиеся подростки находятся в межмуниципальном отделе МВД «Ачинский», и отмечается, что ранее воспитатель учреждения по телефону убедила их рассказать, где они находятся.

«Три девушки самостоятельно набрали телефон полиции и рассказали, что находятся возле кинотеатра в городе Ачинск», — указывается в сообщении.

Также добавляется, что с подростками беседуют инспекторы по делам несовершеннолетних. Сейчас выясняют местоположение старшей из девочек, которая отказалась возвращаться самостоятельно.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что в Шарыпове на юге Красноярского края из семейного центра ушли на прогулку и не вернулись четыре девочки-подростка в возрасте от 15 до 17 лет. Для их поисков создали группы из полицейских и волонтёров.

Накануне в Кемеровской области при спуске с пика «Поднебесный» потерялись трое подростков в возрасте 13–15 лет из туристической группы. Они ушли вперёд, однако в лагерь так и не вернулись.