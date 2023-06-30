Киев, 30 июня, 2023, 10:34 — ИА Регнум. На Украине депутата Верховной рады обвинили в мошенничестве. Подозрение в совершении преступления Генеральная прокуратура страны объявила председателю подкомитета в комитете законодательного органа Украины по вопросам правоохранительной деятельности. Об этом 30 июня сообщил офис генерального прокурора.

Стрингер/РИА Новости Здание Верховной рады Украины

«При процессуальном руководстве офиса генерального прокурора народному депутату Украины, председателю подкомитета в комитете Верховной рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности сообщено о подозрении в мошенничестве (часть 4 статьи 190 УК Украины)», ― уточняется в сообщении генпрокуратуры в Telegram-канале.

Следствие полагает, что парламентарий обманным путём получил от гражданина Германии 50 тысяч долларов. За эти деньги он пообещал иностранцу решить вопрос о предоставлении ему статуса беженца на территории Украины.

Имя подозреваемого не разглашается, однако, по данным ряда СМИ, речь идёт о депутате Сергее Алексееве. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщало ИА Регнум, в середине мая депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало председателя Верховного суда Украины Всеволода Князева. Пленум ВС страны досрочно прекратил его полномочия через вотум недоверия.

16 мая НАБУ предъявило обвинения Князеву и адвокату в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Речь шла о сумме в $2,7 млн. В отношении обвиняемых возбудили уголовное дело по статье о получении неправомерной выгоды, предусматривающей лишение свободы до 12 лет. Несколько дней спустя Высший антикоррупционный суд Украины выбрал меру пресечения для Князева в виде ареста на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 107 млн гривен ($2,9 млн).

Ранее под уголовное преследование попал бывший депутат Верховной рады от запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа ― за жизнь» Олег Волошин. В начале мая расследуемое в отношении него дело о государственной измене передали в суд.