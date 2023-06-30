Москва, 30 июня, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину доверяют 78,6% россиян, его деятельность на посту главы государства положительно оценили 74,8% жителей страны. Это следует из опубликованных 30 июня результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин

«Владимиру Путину доверяют 78,6% опрошенных россиян, одобряют его работу на посту президента РФ 74,8%», — говорится в опубликованных результатах опроса.

Отмечается, что положительно работу правительства России оценили 51,7% респондентов, а его главы Михаила Мишустина — 50,1% опрошенных.

Также указывается, что Мишустину доверяют 60,9% участников опроса, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову — 31,3%, руководителю «СЗРП» Сергею Миронову — 31,6%, председателю ЛДПР Леониду Слуцкому — 16,4% и главе партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 7,6% респондентов.

Исследование проводилось в период с 19 по 25 июня путём телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров среди 1600 совершеннолетних жителей России. Максимальный размер ошибки для этой случайной выборки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11 200 человек), 1%.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня из данных предыдущего опроса ВЦИОМ стало известно, что уровень доверия граждан России Путину за последнюю неделю составил 78,9%. При этом положительно деятельность президента оценили 76,1% респондентов.