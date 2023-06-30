Мелитополь, 30 июня, 2023, 10:09 — ИА Регнум. Российские военные провели контратаку на позиции украинской армии на запорожском направлении. Об этом 30 июня сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

Станислав Красильников/ТАСС Военнослужащий расчета 152-мм самоходной артиллерийской установки 2С3 «Акация»

Как указал глава движения, морская пехота Тихоокеанского флота вместе с военными из оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» ударили по позициям ВСУ у Великой Новосёлки, Павловки и Владимировки.

«Русские воины контратаковали боевиков ВСУ со стороны Старомайорского в направлении Ровнополя», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что на в данный момент на купянском направлении в зоне СВО ведутся позиционные бои. По его словам, ВСУ в последние дни не делали серьёзных попыток контрнаступления, занимаясь контрбатарейной борьбой и укреплением оборонительных позиций.

До этого эксперт рассказал, что украинские военные продолжают попытки наступления на донецком направлении. Марочко сообщил, что все атаки ВСУ были успешно отбиты российскими войсками.