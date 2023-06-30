Варшава, 30 июня, 2023, 09:34 — ИА Регнум. Немецкая сторона отказывается от диалога и не хочет вести переговоры по вопросу о выплате Польше репараций за нанесённый во Второй мировой войне ущерб. Об этом 30 июня рассказал замглавы МИД Польши, представитель правительства страны по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик в интервью порталу wPolityce. pl.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Подчёркиваю, что Германия избегает диалога и не хочет разговаривать о выплате военных репараций Польше», — сказал он.

Замглавы МИД Польши отметил, что во время войны нацистская Германия «уничтожила свыше 5,2 млн жителей Польши», а также вывезла из республики «200 тыс. польских детей» для «германизации».

По мнению Мулярчика, Польша имела право получить репарации, однако ей их не выплатили. Представитель правительства Польши уточнил, что такое поведение немецких властей, как он считает, — это «дорожный указатель» для России.

«Если Россия видит, что Германия не хочет выплачивать репарации стране, которая пострадала в результате Второй мировой войны, то это также является указателем для России», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня обозреватель портала InfoBRICS Уриэль Араужо написал, что Польша провоцирует ссору с Германией, чтобы реализовать собственные геополитические амбиции в Европе. Он уточнил, что ситуация с вопросом о репарациях за ущерб в период Второй мировой войны становится для польской стороны «оружием».

Глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач 2 мая заявил, что польские власти готовы к диалогу с Берлином о получении репараций. По его мнению, когда Польша сможет получить таковые от Германии, она сможет потребовать выплаты и от России.

При этом в марте МИД Польши отправил в обе палаты Конгресса США письма с требованиями компенсаций от Берлина. Как тогда заявил Муларчик, Варшаве всё равно удастся добиться от Германии репараций.

В октябре 2022 года Польша потребовала от ФРГ 6,2 триллиона злотых ($1,3 триллиона) в качестве компенсации ущерба во Второй мировой войне. Тогда Германия отказалась от обсуждения этого вопроса.