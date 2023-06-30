Луганск, 30 июня, 2023, 09:25 — ИА Регнум. В настоящее время на купянском направлении в зоне спецоперации идут позиционные бои. Об этом 30 июня сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в запасе Андрей Марочко в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На купянском направлении идут позиционные бои», — написал он.

Эксперт указал, что у Купянска в последние дни не было замечено серьёзных попыток наступления украинских войск, которые больше ведут контрбатарейную борьбу и занимаются укреплением оборонительных позиций.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июня официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал, что украинские войска за сутки потеряли около 90 военных на краснолиманском и купянском направлениях. Также были уничтожены РСЗО «Град», САУ «Акация» и гаубица Д-30.

До этого Минобороны показало кадры уничтожения российским танком Т-80БВМ с закрытой огневой позиции на расстоянии 9,5 км на купянском направлении БМП Bradley ВСУ. Украинская бронетехника была обнаружена с помощью дрона.