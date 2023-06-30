Луганск, 30 июня, 2023, 09:13 — ИА Регнум. Стихийные захоронения ВСУ обнаружили на краснолиманском направлении, написал 30 июня военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Свежие траншеи и насыпи в удалённых от населённых пунктов низинах нашли при помощи аэроразведки. Их обнаружили, уточнил эксперт, в районах населённых пунктов Макеевка (ЛНР) и Невское.

«Установлено что это стихийные захоронения ликвидированных украинских боевиков», — сообщил Марочко.

Как сообщало ИА Регнум, Марочко 29 июня рассказал о перестрелке между подразделениями ВСУ на краснолиманском направлении. По его данным, на этом направлении ВСУ испытывают затруднения с эвакуацией раненых.

В этот же день Минобороны сообщило, что на краснолиманском направлении ВСУ потеряли за сутки 65 военных.