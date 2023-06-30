Краснодар, 30 июня, 2023, 08:39 — ИА Регнум. Курортам Краснодарского края не нужно опасаться, что загрязнённая вода из Днепра, поступающая в Чёрное море после подрыва плотины Каховской ГЭС, окажет влияние на состояние побережья. Об этом 30 июня сообщил эколог, доцент кафедры физической географии мира и геоэкологии МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Медведков в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Каховская ГЭС

«Опираясь на существующую схему циркуляции водных масс в Чёрном море, что нашим Краснодарским курортам бояться «Каховского следа» не стоит», — пояснил специалист.

Тем не менее, по словам эколога, состояние водных экосистем северо-западной части Чёрного моря вызывает серьёзные опасения. Воды Днепра, пройдя через населённые пункты и сельскохозяйственные земли, принесли в Чёрное море биогены — вещества, образующиеся при разложении остатков организмов.

Загрязнённая биогенами вода окажет влияние на состояние побережья Одесской области, Румынии и, возможно, Болгарии. В частности, уже сейчас у побережья Одесской области наблюдается бурное цветение токсичных сине-зелёных водорослей. Эти водоросли, активно размножаясь, могут вызвать гибель живых организмов, обитающих в прибрежной части моря. Кроме того, из-за водорослей вода приобретает неприятный запах и плавать в ней становится неприятно и даже опасно, а отдых на побережье становится практически невозможным.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как пояснил старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов, гниение воды после разрушения дамбы на Каховской ГЭС уже началось на поверхности Днепровского лимана, в дальнейшем это ждёт и часть Чёрного моря, однако катастрофических последствий для всей акватории удастся избежать.

Жители Одессы сообщили, что море в Одессе стало зелёным после разрушения Каховской ГЭС, кроме того, отмечается появившийся от воды неприятный запах. На пляже «Ланжерон» специалисты зафиксировали превышение взвешенных веществ в 1,6 раза, железа в 2 раза, а солёность ниже нормы в 2,6 раза.