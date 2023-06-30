Бердянск, Украина, 30 июня, 2023, 08:24 — ИА Регнум. В городе Бердянске Запорожской области утром 30 июня прогремела серия взрывов. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Около 08:00 (совпадает с мск) в Бердянске прозвучала серия взрывов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что украинская армия осуществила очередную попытку нанесения удара по Бердянску, и добавляется, что, согласно предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал, что ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области. По его данным, три взрыва прогремели в районе локомотивного депо города.

Позднее он сообщил о серии взрывов в Мелитополе. Председатель движения уточнил, что в городе прогремело не менее шести взрывов.