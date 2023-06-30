Хабаровск, 30 июня, 2023, 08:19 — ИА Регнум. Нападение амурского тигра на человека произошло в районе имени Лазо в Хабаровском крае, сообщило 30 июня управление охотничьего хозяйства региона в своём Telegram-канале.

Эрик Романенко/ТАСС Амурский тигр

Атаке хищника подвергся рабочий лесозаготовительной бригады. Место инцидента находится на деляне в 5 км от поселка Золотой.

При этом животное было сильно истощено, и мужчина отделался легкими телесными повреждениями.

Как сообщало ИА Регнум, в середине февраля в селе Арсеньево Нанайского района Хабаровского края истощенный амурский тигр напал на охотников в зимовье. Животное застрелили. Один из троих охотников получил серьёзные раны и попал в больницу. Позже выяснилось, что мужчина потерял руку.

В конце марта в 40 км от посёлка Мухен в районе имени Лазо истощенный тигр напал на тракториста. В результате инцидента мужчину госпитализировали, а хищника отправили в Центр реабилитации.

В конце мая в 3,5 км от села Раковка в Уссурийском районе Приморского края тигр выскочил из леса и напал на девушку. Она попала в больницу в состоянии средней степени тяжести со рваными ранами плеча, предплечья и кисти.