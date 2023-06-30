Москва, 30 июня, 2023, 08:16 — ИА Регнум. Сенатор от Омской области Елена Мизулина может покинуть Совет Федерации после единого дня голосования 10 сентября, 30 июня сообщили СМИ со ссылкой на источники.

Максим Блинов/РИА Новости Сенатор Елена Мизулина

Отмечается, что сенатора не будут включать в тройку кандидатов на этот пост от региона от врио губернатора области Виталия Хоценко.

Уточняется, что близкий к Кремлю источник рассказал, что ряд лиц желал оставить Мизулину в Совете Федерации, однако не уточнил, кто именно, и добавил, что вероятность ухода действующего сенатора велика.

Источник РБК напомнил, что, по закону «О порядке формирования Совета Федерации», каждый из глав региона должен представлять в избирком субъекта Федерации три кандидатуры на пост сенатора и после выборов избранный губернатор направляет одну из кандидатур в Совфед.

Мизулина стала сенатором от Омской области в 2015 году и вначале представляла там губернатора Виктора Назарова, а затем сменившего его Александра Буркова. 29 марта Бурков подал в отставку, и на его место пришёл врио главы региона Виталий Хоценко, до этого занимавший пост главы правительства ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, 23 декабря сенатор Мизулина допустила создание роботов, использующих биометрические данные реальных людей из создающейся базы в связи с принятием закона о сборе биометрии. Она уточнила, что статья 12 обсуждаемого Совфедом закона об обработке биометрических персональных данных допускает продажу такой информации.