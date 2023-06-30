Нью-Йорк, США, 30 июня, 2023, 07:54 — ИА Регнум. Самочувствие американской певицы Мадонны, которую выписали из больницы после лечения бактериологической инфекции, остаётся не очень хорошим, знаменитость соблюдает постельный режим. Об этом 29 июня сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в окружении звезды.

chrisweger Певица Мадонна

64-летняя певица находится дома, накануне её выписали из больницы, где Мадонна провела несколько дней в отделении интенсивной терапии, её подключали к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Отмечается, что певица ещё не оправилась от перенесённой инфекции и после возвращения в свою квартиру в Нью-Йорке не может встать с постели. Люди в окружении знаменитости считают, что она не сможет начать своё мировое турне Celebration, приуроченное к 40-летнему юбилею творческой карьеры.

По данным издания Page Six, на момент госпитализации состояние Мадонны было настолько критическим, что её близкие «готовились к худшему». По некоторым данным, певица потеряла сознание у себя дома во время репетиции.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Мадонна вернулась домой из больницы, где проходила лечение в отделении интенсивной терапии. Певицу перевезли в ее дом в Нью-Йорке на частной машине скорой помощи.

По словам менеджера исполнительницы Гая Осири, у неё была диагностирована бактериальная инфекция. В связи с болезнью Мадонны были отложены и приостановлены все её обязательства, включая мировое турне Celebration. Турне должно было начаться 15 июля и включало более 80 концертов в 35 городах Канады, США и Европы.