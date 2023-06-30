Красный Лиман, Украина, 30 июня, 2023, 07:51 — ИА Регнум. Экипажи артиллерии группировки войск «Центр» Вооружённых сил России нанесли удар по двумя бригадам ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук в пятницу, 30 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв от артиллерии

«На Торском участке и в районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение подразделений на технике 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ», — сказал Савчук.

По его словам, в результате артиллерийского удара противник потерял две боевые машины пехоты, три пикапа, а также понёс значительные потери в живой силе. Вооружённые силы Украины за су

Кроме того, расчёт реактивной системы залпового огня «Смерч» на краснолиманском направлении нанёс удар по месту сосредоточения живой силы и техники Вооружённых сил Украины. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две гаубицы Д-30, боевые машины пехоты и пикапы противника.

Как передавало ИА Регнум, 29 июня официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что Вооружённые силы Украины за сутки потеряли на купянском направлении 25 человек личного состава, одну машину РСЗО «Град» и самоходную гаубицу «Акация».