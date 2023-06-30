Москва, 30 июня, 2023, 07:41 — ИА Регнум. Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) продолжают получать комплекты полевого обмундирования нового образца, изготовленные с учетом условий специальной военной операции (СВО), сообщило Министерство обороны России в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия

Ведомство разместило видеоролик с комментарием бойца с позывным Тихий о новой одежде. Он рассказал, что эта форма позволяет обеспечивать терморегуляцию в любых погодных условиях, а также имеет дополнительную защиту на коленях и локтях.

Начальник вещевой службы соединения ЗВО с позывным Энгельс в свою очередь заявил, что в ближайшие несколько дней должен завершиться процесс выдачи нового обмундирования. После этого личный состав указанной группировки войск будет переодет в усовершенствованную форму в полном объеме.

Источник: Минобороны РФ.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3816582" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Бойцы с позывными Тихий и Энгельс рассказали о военной форме нового образца

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля Минобороны России объявило о разработке новой формы одежды для военнослужащих, которую создавали с учетом пожеланий участников спецоперации. Изменения затронули качество тканей, швов и утеплителей.

Новое обмундирование включило комплект летней, ветроводозащитной, демисезонной и зимней полевой формы. 20 мая ведомство обнародовало информацию, что подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России получили всесезонные комплекты полевого обмундирования нового поколения (ВКПО 3.0).