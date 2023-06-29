Новый, 492-й, день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о том, что немецкое издание Spiegel назвало российские ударные вертолеты Ка-52, известные как «Аллигатор», настоящим бичом для танков НАТО в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Автор статьи отмечает, что «Аллигаторам» удалось повредить три американских БМП Bradley при атаке возле Малой Токмачки в Запорожской области. Отдельно было упомянуто, что командование ВС РФ всё лучше приспосабливается к тактике украинских военных и атакам западными вооружениями.

Иван Шилов ИА REGNUM Ка-52 «Аллигатор»

Тем временем, артиллеристы группировки «Центр» уничтожили две БМП 63-й и 42-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, обнаружение и уничтожение сил ВСУ происходило на Торском участке и в районе Серебрянского лесничества. Помимо боевых машин пехоты, ВС РФ ликвидировали три пикапа и нанесли значительные потери среди личного состава.

Четыре пункта временной дислокации трёх механизированных бригад ВСУ поражены на лисичанском, соледаро-артёмовском и александро-калининском направлениях. В результате удара авиации группировки войск «Юг» потери личного состава понесли 92-я, 54-я и 22-я механизированные бригады ВСУ, а также 129-я бригада территориальной обороны.

Очередную оценку киевским властям обнародовала член Конгресса США Марджори Тейлор Грин. По итогам встречи украинского президента Владимира Зеленского с членами международной рабочей группы, посвящённой экологическим последствиям украинского конфликта, она упрекнула украинского лидера в отмене выборов в стране и назвала его армию нацистской.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.