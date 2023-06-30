Пекин, 30 июня, 2023, 07:10 — ИА Регнум. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества 4 июля по видеосвязи. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщила официальный представитель МИД страны Хуа Чуньин.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

«По приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди председатель КНР Си Цзиньпин по видеосвязи из Пекина примет участие в 23-м заседании…» — говорится в заявлении Хуа Чуньин, опубликованном на официальном сайте китайского внешнеполитического ведомства.

В МИД Китая отметили, что Си Цзиньпин на саммите ШОС выступит с важной речью.

Шанхайская организация сотрудничества, в которую входят Россия, Индия, Китай, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан, была основана в 2001 году. В сентябре 2022 года Индия приняла председательство в группе ШОС и уже провела около сотни различных мероприятий.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил, что Иран станет полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества на саммите объединения в июле.

В сентябре 2022 года на саммите ШОС в Самарканде иранская сторона подписала меморандум об обязательствах по получению статуса станы — члена объединения.