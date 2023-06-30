Вашингтон, 30 июня, 2023, 06:14 — ИА Регнум. Президента Украины Владимира Зеленского упрекнула в отмене выборов в стране и назвала украинскую армию нацистской член Конгресса США Марджори Тейлор Грин. Соответствующее заявление политик опубликовала 29 июня в своём Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Политик опубликовала комментарий по поводу встречи украинского лидера с членами международной рабочей группы, которая была посвящена экологическим последствиям украинского конфликта.

«Почему-то всё становится на свои места, когда говорит актёр, который ежедневно носит армейскую зеленую форму, полностью финансируется поджигателями войны из США, кто только что отменил выборы, контролирует национальные СМИ и имеет нацистскую армию», — так написала Грин.

Республиканка Грин неоднократно выступала против поддержки Киева. Кроме того, она обещала внести в Конгресс законопроект о вынесении импичмента президенту США Джозефу Байдену за «нарушение конституционных обязанностей». По её мнению, Байден с первого дня работы на посту президента 20 января 2021 года систематически разрушает США и сознательно создаёт угрозу национальной безопасности.

Ранее ИА Регнум сообщало, что член Республиканской партии, конгрессвумен из Джорджии Тэйлор Грин заявила, что не готова голосовать за спонсирование Украины и будет биться против неё, а поддержка киевского режима говорит лишь о «тупости» Вашингтона.

В апреле 2023 года Тейлор Грин обвинила президента США Байдена в крупном провале из-за украинского лидера, поскольку Белый дом вынужден «заимствовать» 500 тысяч артиллерийских снарядов у Южной Кореи. Эти боеприпасы отправятся в американские арсеналы, тогда как собственное оружие Пентагон поставляет Киеву.