Вашингтон, 30 июня, 2023, 06:04 — ИА Регнум. Сын американского президента Джо Байдена Хантер передаст своему внебрачному ребёнку некоторые собственные рисунки в рамках урегулирования судебного спора о выплате алиментов, говорится в соответствующем решении суда.

Ben Stanfield Хантер Байден

В мае началось рассмотрение обращения Хантера Байдена, который попросил снизить алименты в пользу его четырехлетнего ребёнка от жительницы штата Арканзас Лунден Робертс. Имя ребёнка не раскрывалось, однако телеканал Fox News утверждал, что речь велась о четырехлетней девочке по имени Нейви Джонс Робертс.

Суд решил, что она сама выберет рисунки. Эти изображения передадут либо самой дочери, либо в галерею Лунден Робертс. При этом средства от продажи рисунков должны быть перечислены на счет матери девочки.

Кроме передачи рисунков Хантер Байден обязался и дальше выплачивать алименты, сумма которых не разглашается. В течение следующих пяти лет родители должны обсудить оплату обучения ребенка в колледже.

Как сообщало ИА Регнум, 4 мая газета Washington Post написала, что американская прокуратура вскоре может предъявить обвинения Хантеру Байдену в нарушениях, касающихся оружия и выплаты налогов. В публикации говорится, что этот шаг станет кульминацией расследования, длившегося четыре года и продвигаемого Республиканской партией, пытающейся доказать причастность семьи американского президента к коррупционным схемам.

20 июня телеканал CNN передал, что Хантер Байден в рамках сделки с правоохранительными органами США готов признать себя виновным по трём обвинениям. Журналисты уточнили, что сына президента подозревают в двух нарушениях налогового законодательства и в незаконном хранении оружия.