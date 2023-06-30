Украина, 30 июня, 2023, 06:01 — ИА Регнум. Авиация группировки войск «Юг» Вооружённых сил России поразила четыре пункта временной дислокации трёх механизированных бригад ВСУ на трёх направлениях, заявил ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев в пятницу, 30 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

«Бомбардировочной авиацией Южной группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по объектам противника на лисичанском, соледаро-артёмовском и александро-калининском направлениях», — сказал Астафьев.

В результате удара потери в личном составе и военной технике понесли 92-я, 54-я и 22-я механизированные бригады ВСУ, а также 129-я бригада территориальной обороны.

Кроме того, артиллерия группировки нанесла поражение опорным пунктам противника в районе Красногоровки Донецкой Народной Республики и Белогоровки Луганской Народной Республики. Экипаж тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» поразил живую силу ВСУ в районе Артёмовска.

Как передавало ИА Регнум, 27 июня Вадим Астафьев сообщил, что подразделения группировки войск «Юг» предотвратили попытки Вооружённых сил Украины провести штурмовые действия на лисичанском и соледаро-артёмовском направлениях. В результате боевых действий противник понёс существенные потери в живой силе и бронетехнике.