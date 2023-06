Лос-Анджелес, США, 30 июня, 2023, 05:53 — ИА Регнум. Лауреат «Грэмми» рэпер Мелле Мел (Мелвин Гловер) арестован по обвинению в домашнем насилии в Лос-Анджелесе. Об этом 29 июня сообщает The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Музыканта доставили в окружную тюрьму, но затем освободили до суда после внесения залога в размере 50 тысяч долларов. Судебное заседание состоится 17 июля. Иск к Мелле Мелу предъявила его знакомая по имени Джори Джордон.

Женщина рассказала, что вместе с рэпером отправилась на вечеринку BET Awards в Лос-Анджелесе, а затем пара уединилась в гостинице. По словам Джордон, 62-летний рэпер напал на неё без видимых причин в момент, когда она «просто сидела и отдыхала».

Как утверждает женщина, Мелле Мел ударил её по лицу, повредил глаз, а также швы на лице, оставшиеся после недавней операции. Сам артист опровергает все обвинения в свой адрес.

Рэпер Мелле Мел стал популярен в 1970-х годах как участник групп Grandmaster Flash и The Furious Five. Затем музыкант начал сольную карьеру и в 1990 году получил премию «Грэмми» в номинации «Лучшее рэп-исполнение дуэтом или группой». Мелл удостоился награды за совместный трек с Куинси Джонсом Back on the Block.

