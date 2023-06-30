Штат Калифорния, США, 30 июня, 2023, 05:24 — ИА Регнум. Морские львы покусали как минимум пять человек из числа отдыхающих на пляжах Калифорнии. Об этом 29 июня сообщило издание Los Angeles Times.

sebastian_photos Морской лев

Обычно мирные и даже боязливые представители семейства ушастых тюленей начали проявлять несвойственную им агрессивность в Калифорнии и покусали сёрфера, гребца на байдарках, дайвера и двух человек на пляже, включая ребёнка. Уточняется, что морской лев накинулся на ребёнка, когда тот гулял по мелководью примерно в шести метрах от берега.

Ребёнку оказали медицинскую помощь, передали опекуну и направили для обследования и лечения в отделение неотложной помощи. Спасатели приняли решение из соображений безопасности закрыть пляж.

Как пояснили зоологи, причиной агрессивного состояния морских млекопитающих стало поражение нейротоксинами, содержащимися в морских водорослях, у которых сейчас наблюдается масштабное цветение. Водоросли с нейротоксинами служат пищей рыбам, а заражённую рыбу едят морские львы. При этом львы не нападают на людей специально, а кусают, если человек случайно наткнётся на животное.

Специалисты рекомендуют при укусе укусе морского льва в обязательном порядке обращаться к медикам, так как в организм человека могут попасть опасные бактерии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что заключённый по имени Лэшон Томпсон скончался в тюрьме Атланты в штате Джорджия, США, в результате многочисленных укусов насекомых. Сотрудники тюрьмы не смогли реанимировать мужчину, когда нашли его без сознания в камере, полной насекомых.

Как заявил адвокат заключённого, в тюрьму Томпсон попал здоровым, но его держали в условиях, которые не подходят даже животным. Родственники заключённого намерены обратиться в суд.