Киев, 30 июня, 2023, 05:15 — ИА Регнум. Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины одобрила двухэтапное повышение тарифов на водоснабжение и водоотводение в стране, которое с 1 июля приведет к увеличению их стоимости в среднем на 32%, сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Такое решение приняли на заседании 29 июня. В нем участвовали руководители 33 водоканалов Украины. Второй этап повышения должен начаться с 1 сентября.

Увеличение тарифов обвинили ростом стоимости электроэнергии и реагентов для очистки воды, а также необходимостью поднятия заработной платы работникам отрасли. В НКРЭКУ также утверждают, что платежи за воду и водоотведение для среднестатистической семьи вырастут примерно на 60 гривен (142 рубля).

В конце апреля министерство энергетики Украины предупредило о планах повысить тарифы на электроэнергию. В ведомстве уточнили, что украинская энергетическая система нуждается в восстановлении. Так, уже до конца 2023 года на эти цели потребуются $3,4 млрд.

21 июня стало известно, что с начала июня киевские власти резко повысили тарифы на электричество и воду для жителей Николаевской области и территорий Запорожской области, которые контролируются украинской стороной.