Вашингтон, 30 июня, 2023, 04:59 — ИА Регнум. Подробные и развёрнутые комментарии о состоянии здоровья президента США Джозефа Байдена отказалась сообщить 29 июня официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер журналистам в ходе традиционного брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

На просьбу рассказать подробно о состоянии здоровья американского лидера Жан-Пьер ответила отказом, указав, что президента США журналисты видят каждый день и сам Байден всегда на вопросы о его подвижности советует понаблюдать за ним.

«Давайте не будем забывать: он поехал в зону военных действий на Украине, сделал это невероятно эффективным способом. Мир видел его там, как он встречался с президентом [Украины Владимиром] Зеленским. И, думаю, это было невероятно важно», — такой аргумент привела Жан-Пьер как на показатель отличной физической формы главы Белого дома.

При этом Жан-Пьер уклонилась от ответа на вопрос о том, действительно ли было решено отказаться от высоких трапов при посадке президента США на борт самолётов в связи с его неоднократными падениями на них, а также в связи с падением на сцене в Академии ВВС США в штате Колорадо.

Вопросы о самочувствии Байдена возникли после того, как журналистов привлекли странные горизонтальные отметины, появившиеся на лице Байдена в последние дни. Представитель администрации Байдена пояснил, что американский лидер в последнее время начал использовать аппарат для борьбы с апноэ — затруднением и задержкой дыхания во время сна, чтобы улучшить качество отдыха ночью.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американцев удивило заявление Белого дома о применении президентом США Байденом аппарата для искусственной вентиляции легких во время сна. Некоторые из жителей США назвали ситуацию со здоровьем главы государства «позором».