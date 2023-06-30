Нью-Йорк, Украина, 30 июня, 2023, 04:44 — ИА Регнум. Соотношение сил в рамках специальной военной операции указывает на необратимость поражения ВСУ, которым не помогут даже западные вооружения, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 29 июня заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

Темой встречи стали поставки оружия Украине со стороны Запада.

«Баланс сил никакие поставки вооружений не изменят, и большинство независимых военных экспертов уже открыто признают, что поражение киевского режима — это лишь вопрос времени», — сказал дипломат.

Кроме того, по словам постпреда, конфликт также рождает вопрос количества жертв со стороны украинской армии, напрасно принесённых в ходе продолжающихся боев. Небензя отметил, что ВСУ закончились вооружения, но они продолжают «гнать на убой» своих солдат, которые «пока еще остаются».

Дипломат подчеркнул, что сами жители Украины называют проводимое киевским командованием контрнаступление не иначе как «запорожская мясорубка». Постпред добавил, что мест для погибших на украинских кладбищах уже не хватает. Он назвал складывающуюся ситуацию «чрезвычайно печальной».

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что западное вооружение не принесёт пользы для ВСУ, поскольку «уже слишком поздно», и президент Украины Владимир Зеленский понимает это. Эксперт считает, что украинский лидер продолжает конфликт, надеясь на втягивание в боевые действия войск НАТО.

28 июня подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что киевская армия всё ещё имеет возможности для активных боевых действий, несмотря на неудачи при контрнаступлении. Он полагает, что в ближайшие две недели на всей линии фронта можно ожидать «жарких событий».

29 июня советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские войска испытывают нехватку снарядов, так и ракет крупного калибра, и эту проблему необходимо устранить как можно быстрее. Кроме того, по его словам, действиям ВСУ мешает российская армия, которая выстроила мощную систему обороны.