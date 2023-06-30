Москва, 30 июня, 2023, 04:02 — ИА Регнум. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 30 июня, выступит на брифинге по ситуации вокруг Украины и ответит на ряд вопросов журналистов, заявил в ходе брифинга официальный представитель МИД Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«На этот день [30 июня — ред.] намечен брифинг министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова. Ориентировочно он состоится в 11 часов [дня]», — сказала Захарова.

Он добавила, что тематикой брифинга станет ситуация вокруг Украины и возможное мирное разрешение конфликта.

Россия неоднократно заявляла о неприемлемости выдвинутых Владимиром Зеленским требований, которые Сергей Лавров назвал «несуразными».

При этом, по словам Сергея Лаврова, российская сторона всегда готова рассмотреть любые предложение по мирному урегулированию украинского конфликта, которые носят серьёзный характер.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире итальянского телеканала La7 заявил, что, согласно проведённым опросам, около 58% украинских граждан готовы продолжать вооружённый конфликт ещё многие годы. Кулеба добавил, что к жителям страны пришло понимание, что война — это экзистенциальный опрос.