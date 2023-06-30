Брюссель, 30 июня, 2023, 03:47 — ИА Регнум. Лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе осудили разрушение Каховской гидроэлектростанции, однако не назвали лиц, причастных к этому.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Евросовет самым решительным образом осуждает преднамеренной разрушение плотины Каховской ГЭС, имеющее разрушительные гуманитарные… последствия», — говорится в документе, опубликованном по итогам обсуждения конфликта на Украина в рамках саммита.

Кроме того, в Евросоюзе также заявили о готовности продолжить оказывать Украине всестороннюю помощи в связи с произошедшим.

Как передавало ИА Регнум, в ночь 6 июня Вооружённые силы Украины нанесли очередной удар по Каховской гидроэлектростанции, в результате чего 11 из 28 пролётов оказались разрушены. Вода из водохранилища начала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра, что привело к затоплению ряда населённых пунктов Херсонской области.

Спустя две недели временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о завершении активно фазы наводнения в регионе. По его словам, 18 июня вода постепенно начала отступать.

28 июня официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова осудила западные страны за отсутствие осуждения действий Украины по разрушению Каховской ГЭС.