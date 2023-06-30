Вашингтон, 30 июня, 2023, 03:33 — ИА Регнум. Жители Западной Украины не хотят вступать в ряды украинской армии и массово дезертируют на запорожском направлении, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала PBD Podcast.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он рассказал, что ВСУ создали вербовочные группы, которые насильно привлекают мужчин в свои ряды, и такая деятельность в настоящее время ведётся в Галиции и Закарпатье. Макгрегор отметил, что жители этих регионов, не желая служить в украинских войсках, бегут за границу.

Также, по словам эксперта, мужчины, которых хотят забрать в армию, закидывают вербовщиков камнями или открывают по ним огонь. Кроме того, уже набранные в войска мобилизованные бойцы ВСУ целыми подразделениями покидают свои с позиции и бегут с фронта или сдаются российским военным в плен.

Макгрегор добавил, что российская сторона хорошо обращается с украинскими военнопленными, и это очень разумное поведение на фоне низкого морального духа в ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июня обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс написал о том, что ВСУ столкнулись с более серьёзными потерями, чем предполагалось, в ходе попытки контрнаступления, в которое они пошли 8 июня под населённым пунктом Малая Токмачка (Запорожская область). Он отметил, что украинские военные наткнулись на минные заграждения, что обернулось для их подразделений катастрофой.

Он привел оценку ряда аналитиков, которые сообщили, что ВСУ лишились семнадцать БМП Bradley, четыре основных боевых танков Leopard 2A6, три Leopard 2R и одну бронированной машины поддержки Wisent. Экс уточнил, что такие потери соответствуют «целому батальону».

Журнал Economist написал о том, что военная разведка Укрианы пожаловалась, что ряд партнёров Киева подталкивают украинских военных продвигаться вперёд и «яростно сражаться» в рамках проводящегося контрнаступления.