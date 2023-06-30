Вашингтон, 30 июня, 2023, 03:03 — ИА Регнум. Комментарий в виде смайла с моноклем оставил американский бизнесмен Илон Маск 29 июня в своём Twitter под новостью о решении президента Украины Владимира Зеленского не проводить выборы на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Президент Украины отказался проводить выборы в стране до тех пор, пока не будут завершены боевые действия. Таким образом, украинский лидер продлил срок своего пребывания на посту главы государства на неопределённый срок.

Комментарием в виде смайла с моноклем Маск привлёк внимание к решению украинского лидера. Такой смайл часто обозначает, что поставивший его обдумывает некую информацию с иронией или скептицизмом.

В свою очередь, американский журналист Такер Карлсон в своем шоу в социальной сети Tucker on Twitter обвинил президента Украины в отказе от демократии и сделал вывод, что украинский конфликт уже не может квалифицироваться как «война за демократию», поэтому целесообразность поддержки Киева вызывает сомнение.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск раскритиковал слова сенатора Линдси Грэма, назвавшего убийство русских в украинском конфликте «лучшей из инвестиций» американских властей.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти заявления Грэма позором для США. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что банки и компании из США активно сотрудничали с нацистской Германией, являясь ключевой силой для процветания фашизма.