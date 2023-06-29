Москва, 30 июня, 2023, 02:54 — ИА Регнум. Сбой в системе обработки багажа произошел в аэропорту Шереметьево в Москве, сообщил журналистам источник в авиакомпании, которая использует этот объект для вылетов своих самолётов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт «Шереметьево»

«Система обработки багажа в Шереметьево с 19:30 мск работает медленно и со сбоями», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Источник рассказал, что из-за сбоя не удалось отравить около 800 единиц багажа для пассажиров рейсов, вылетающих из терминалов B и C. Он уточнил, что система сортировки не может распознать бирки грузов.

Отмечается, что задержанный багаж планируют отправить 30 июня. При этом сроки восстановления работы системы пока не называются.

Как сообщало ИА Регнум, 10 марта стало известно, что аэропорт Шереметьево временно остановит работу терминала D в связи с ситуацией в отрасли. При этом терминал F еще находится на реконструкции.

19 июня в аэропорту Шереметьево буксировщик авиакомпании «Победа» врезался в самолёт. Воздушное судно, которое прибыло с пассажирами из Иркутска, получило повреждения. Из-за инцидента рейс пришлось задержать.