Москва, 30 июня, 2023, 01:49 — ИА Регнум. Российские резиденты получили возможность продавать банкам наличную валюту не по курсу Банка России, речь идёт о средствах, полученных в рамках внешнеэкономической деятельности. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном на портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В 2022 году компаниям и индивидуальным предпринимателям разрешили использовать наличную валюту и рублями при внешнеторговых расчетах с нерезидентами. Они могли использовать вырученные деньги на покупку продукции у нерезидентов или перечислить их на счета в зарубежном банке или в российском кредитном учреждении, имеющим соответствующие полномочия.

Указанные лица также имели возможность продать валюту российскому банку при условии использования курса Банка России на день продажи с последующим зачислением полученных средств на собственный счет.

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Центробанком установить лимит в $1 млрд на покупку резидентами валюты внутри страны для зачисления её на зарубежные счета и проведения разрешённых сделок. Это касается случаев, при которых покупка валюты осуществляется для зачисления на счета в зарубежных банках в рамках операций по сделкам, реализуемых на основании разрешений правительственной комиссии.

16 июня российский лидер предложил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, которые были допущены в период моратория на штрафы. Путин отметил, что это решение обосновано на фоне нарушения обязательств со стороны западных контрагентов, у которых такие действия стали привычной практикой.