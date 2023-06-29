Москва, 30 июня, 2023, 01:22 — ИА Регнум. Решение о приостановке деятельности на неопределённый срок приняло руководство российской социальной сети ЯRUS. Объявление об этом 29 июня сделала команда соцсети в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM В сети

«На связи команда ЯRUS. С большим сожалением вынуждены сообщить о приостановке работы социальной сети с 30 июня. После тщательного анализа текущей ситуации мы убедились, что это единственное возможное решение», — сказано в сообщении.

Уточняется, что причиной приостановки деятельности соцсети, которая была заявлена как альтернатива нескольким заблокированным в России ресурсам, названа нестабильная политическая ситуация. Поясняется, что руководство соцсети находится в поиске новых инвесторов. Все обязательства по выплате премий ЯRUS обещает выполнить, а пользователям дадут возможность сохранить весь свой контент.

Ранее ИА Регнум сообщало, что появление формата коротких видеоисторий — «сториз» (Stories) в мессенджере Telegram анонсировал основатель интернет-площадки Павел Дуров.

Как уточнил Дуров, появление функции Stories ознаменует новую эру в Telegram и мессенджер станет «более весёлым и социальным», чем сейчас.