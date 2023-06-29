Липецк, 30 июня, 2023, 00:49 — ИА Регнум. Заключенный исправительной колонии ИК-6 в Липецкой области нанес смертельные травмы майору внутренней службы, который сопровождал его в штрафной изолятор, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колония

26-летний мужчина отбывает тюремный срок за убийство и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних. 28 июня его вели в штрафной изолятор за нарушения правил внутреннего распорядка.

По пути в это отделение заключенный напал на начальника отряда отдела по воспитательной работе и нанес ему два удара металлическим предметом, а также не менее десяти ударов кулаками по голове. При этом офицеру удалось схватить и удерживать преступника до прибытия помощи.

После этого пострадавшего госпитализировали и оказали ему медицинскую помощь, однако он скончался. ФСИН начало проверку по факту случившегося.

Кроме того, руководство службы решило представить погибшего к государственной награде за проявленное мужество. Управление Следственного комитета России по Липецкой области в свою очередь возбудило уголовное дело.

Оно открыто по пункту «б» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности» и части 3 статьи 321 УК РФ «Дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества».

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2021 года в Курганской области заключённый, используя колюще-режущий предмет, напал на сотрудников исправительной колонии №2. Один из пострадавших скончался на месте. Второй потерпевший получил ранения.

В декабре 2022 во Владивостоке мужчина, арестованный за групповое изнасилование и разбой, напал на сотрудницу СИЗО-1 в момент, когда его вели на прогулку. Надзиратель серьезно не пострадала. Преступника удалось задержать.