Владивосток, 29 июня, 2023, 23:44 — ИА Регнум. Победа России в специальной военной операции (СВО) является самой важной задачей для любого гражданина, и государственный служащий должен быть готов к защите Родины и отстаиванию ее независимости, заявил заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель российского президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, сообщается на его сайте.

Dfo.gov.ru Юрий Трутнев

«Если ты состоишь на государственной службе, ты должен быть готов к выполнению любой задачи, сегодня защита нашей Родины, ее независимости, победа в специальной военной операции и есть самая важная задача для любого гражданина России», — сказал полпред.

Ранее он провёл встречу с работниками Минвостокразвития России и Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), которые решились уйти на службу добровольцами в зону спецоперации. Трутнев отметил, что поддерживает такие решения.

Полпред уточнил, что с начала СВО представители Минвостокразвития и КРДВ собирали помощь для военнослужащих и поддерживали беженцев из Мариуполя. Он подчеркнул, что решение сотрудников пойти добровольцами в зону СВО приблизит победу России, что в свою очередь «создает условия для независимости и процветания нашей страны».

Трутнев также выразил уверенность, что уход части сотрудников не скажется на деятельности по развитию Дальнего Востока и Арктики. Полпред привел пример своего опыта работы губернатором Пермской области (сейчас Пермский край), когда уменьшение штата администрации региона не вызывало проблем.

Помимо этого, он заявил, что добровольцам пообещали сохранить за ними рабочие места. Трутнев добавил, что после возвращения бойцов из зоны СВО планируется рассмотреть возможность их повышения в должности.

По словам полпреда, такой шаг обоснован тем, что решившие участвовать в спецоперации граждане «сдают главный экзамен — экзамен на преданность стране».

Как сообщало ИА Регнум, 20 апреля в Хакасию из зоны СВО прибыл депутат Госдумы Сергей Сокол («Единая Россия»), который объявил о желании стать добровольцем в конце сентября 2022 года и уже в октябре отбыл в учебную часть для прохождения боевого слаживания. После стало известно, что Сокол собирается принять участие в выборах главы республики.

31 мая сообщалось, что глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов решил уйти в отставку со своего поста из-за занятости в связи с поездками в зону спецоперации. С начала частичной мобилизации парламентарий стал добровольцем и отправился работать в военных и прифронтовых госпиталях. Кроме того, он курирует работу медиков-волонтёров.