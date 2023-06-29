Берлин, 29 июня, 2023, 23:38 — ИА Регнум. Специалисты из Вооружённых сил ФРГ обучают украинских военнослужащих мерам, направленным на защиту от биологического, ядерного и химического оружия. Об этом в четверг, 29 июня, сообщило агентство DPA.

Иван Шилов ИА REGNUM Радиация

«Бундесвер в настоящее время обучает солдат с Украины защите от ядерного, биологического и химического оружия», — сообщил источник DPA.

По информации немецкого агентства, обучение украинских военнослужащих проходит в предальпийском регионе Альгау близ города Кемптена (Бавария). Кроме того, ВС Германии предоставили Украине деконтаминационных технологий.

Как передавало ИА REGNUM, ранее издание Politico сообщало, что Румыния может принять на себя роль обучения украинских военных лётчиков пилотированию истребителей-бомбардировщиков четвёртого поколения F-16. По информации источника, готовить специалистов будет крупнейшая корпорация Lockheed Matrin (США).

В Соединённых Штатах Америки неоднократно обещали, что вопрос о передаче Украине истребителей F-16 будет решён в ближайшие несколько месяцев.